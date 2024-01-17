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Жители Рязанского района смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства
Вакцинация пройдет 28 января в нескольких населенных пунктах региона.

Жители Рязанского района смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в группе ГБУ РО «Рязанская райветстанция».

Вакцинация пройдет 28 января в нескольких населенных пунктах региона:

  • в селе Болошнево вакцинировать животных будут с 09:30 до 10:30 около почты и с 10:35 до 11:00 около клуба:
  • в селе Наумово вакцинация пройдет с 11:10 до 11:50 около ДК и с 11:55 до 12:30 около магазина;
  • в деревне Шелудино-1 вакцинировать животных будут с 12:35 до 13:05 (подворный обход);
  • в деревне Шелудино-2 вакцинация пройдет с 13:10 до 13:40 (подворный обход);
  • в Золотом колосе вакцинация пройдет с 14:00 до 14:40 около двухэтажек.

Ветеринары попросили жителей предоставить животных для вакцинации.