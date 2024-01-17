Врачи рязанского кардиодиспансера спасли многодетную мать со сложной патологией

С одной стороны — подтвержденный инфаркт, с другой — тромбоэмболия легочной артерии. В ногах находится тромб, который в любое время может оторваться. И все это на фоне очень низкого гемоглобина.

Врачи рязанского кардиодиспансера спасли 44-летнюю многодетную мать со сложной патологией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Скорая помощь доставила пациентку ночью: нестерпимые боли, холодный пот, сильная слабость — классическая картина инфаркт миокарда. Из приемного покоя — сразу в операционную. Специалисты нашли сосуд, закрытый тромбом. Однако медиков удивило полное отсутствие атеросклероза, что, как правило, является причиной ишемической болезни и развития тромбов.

После недолгого улучшения самочувствия, пациентке вновь стало плохо. Эпизод сопровождался уже не болями в сердце, а ярко выраженной одышкой. Сразу же сделали УЗИ сердца. Выяснилось: у женщины врожденный порок сердца.

«Дефект межпредсердной перегородки. Предсердия должны быть изолированы друг от друга. А у нашей пациентки они соединены каналом. Это очень редкая патология. Она прожила с этим 44 года, самостоятельно, без кесарева сечения, родила шестерых детей. Все это время патология не давала о себе знать. Впервые это выяснилось у нас в кардиодиспансере», — рассказала заведующая отделением № 6 Рязанского кардиодиспансера Алена Фиголь.

Врачи оказались перед сложнейшей задачей. С одной стороны — подтвержденный инфаркт, с другой — тромбоэмболия легочной артерии. В ногах находится тромб, который в любое время может оторваться. И все это на фоне очень низкого гемоглобина. Лечение для каждого из этих случаев свое.

«Риск был очень велик, причины анемии непонятны. Источником могло стать кровотечение, но еще одно дополнительное обследование его не подтвердило. Было принято решение — поднять пациентке уровень гемоглобина с 50 хотя бы до 100. Переливали кровь. Затем применили тромболитическую терапию, чтобы сердце и легкие начали хорошо работать. Препарат был введен успешно. Буквально, на следующий день пошла положительная динамика. Состояние пациентки улучшилось. Нормализовалось давление. Уже не требовалась постоянная подача кислорода. Она начала самостоятельно дышать. Перестала беспокоить одышка»", — отметила Фиголь.

К настоящему времени женщина выписана домой.