Во время СВО погиб выпускник Рязанского десантного училища Денис Морозов

Прощание с офицером прошло в субботу, 13 января, в Ставрополе.

Во время СВО погиб выпускник Рязанского десантного училища Денис Морозов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Руднянского муниципального района.

Майор Денис Морозов родился в 1982 году в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. После учебы в Щелканской школе он окончил РГВВДКУ. «Неоднократно участвовал в боевых действиях, отстаивал интересы нашей страны и защищал граждан России в военных конфликтах в Грузии, Сирии и на Украине», — указано в публикации.

Прощание с Морозовым прошло в субботу, 13 января, в Ставрополе. У него остались жена и трое сыновей.