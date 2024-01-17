В Якутии после избиения детей в интернате возбудили уголовное дело

В Якутии после избиения детей в интернате возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление СК.

По данным следствия, с 2009 по 2017 и с 2022 по 2024 год педагоги и воспитатели издевались над воспитанницами 2003 и 2011 годов рождения.

В июле следователи начали проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Отмечается, что огласку преступлениям дала одна из педагогов, которая заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.

Министерство образования и науки республики во вторник заявило, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку.