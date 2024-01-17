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В Свердловской области насмерть сбили мужчину, который переползал дорогу на коленях

В Свердловской области насмерть сбили мужчину, который переползал дорогу на коленях. ДТП произошло на втором километре автодороги «Ачит-Месягутово». Об этом сообщает ГИБДД по региону.

«Водитель пояснил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — отметили в ведомстве.

В результате 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.