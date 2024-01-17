В Ставропольском крае столкнулись два грузовика, погиб человек

В Ставропольском крае столкнулись два грузовика, погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Авария случилась утром 17 января на 109 км автодороги «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды». Водитель грузового автомобиля МАN поздно заметил, что впереди движущийся транспорт снижает скорость для поворота, и, чтобы избежать ДТП, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Mercedes. От удара оба грузовика съехали с дороги в поле и перевернулись.

От полученных травм на месте скончался водитель МАN. Водитель второй фуры госпитализирован.