В США заявили, что не готовят новые пакеты военной помощи Украине

Причиной такого решения является отсутствие бюджетных средств.

США в настоящее время не прорабатывают и не планируют каких-либо новых пакетов военной помощи Украине. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, предыдущий пакет, о котором объявили 27 декабря, был последним.

«Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», — сообщил он.

Кирби подчеркнул, что причиной такого решения является отсутствие бюджетных средств. Он добавил, что американская администрация рассчитывает, что конгресс одобрит запрос Белого дома на дополнительное финансирование Киева.