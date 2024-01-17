В Сараях остановили пьяного водителя

Водителя от управления автомобилем и составили на него административный протокол.

В Сараях остановили пьяного водителя. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 41-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2115 остановили 16 января для проверки документов. Общаясь с водителем, полицейские заподозрили, что он пьян. Алкотестер показал 0, 261 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя от управления автомобилем и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до полутора лет.