В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз выстрелил в прохожего

В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз выстрелил в прохожего. Об этом пишет SHOT.

Мужчине на «Ладе» не понравилось, что пешеход перебежал дорогу перед авто. Вводился «План перехват».

По информации канала, двое приятелей вышли из машины. Один из них достал пистолет и начал стрелять по прохожему, после чего оба скрылись с места.

Пострадавший чудом уцелел — на куртке осталась дырка со следами пороха. В больнице у него диагностировали гематому грудной клетки и ранение из травмата.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Устроившего стрельбу мужчину ищут по ориентировке.

На данный момент удалось установить, что машина принадлежит 71-летней старушке.