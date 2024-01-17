В Рыбном спасли девушку, перелезшую через окно
Инцидент произошел в среду, 17 января.
В Рыбном спасли девушку, перелезшую через окно. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в среду, 17 января.
Судя по видео, пострадавшая сидела на окне на третьем этаже.
«В 10.13 поступило сообщение, что девушка находится на подоконнике и просит о помощи, существовала угроза её жизни и здоровью. Силами пожарно-спасательного подразделения угроза была устранена», — отметили в пресс-службе ведомства.