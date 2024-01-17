В Рязанской области введут льготу на транспортный налог для семей погибших участников СВО

По словам губернатора Павла Малкова, необходимые поправки внесут в региональное законодательство.

В Рязанской области введут льготу на транспортный налог для семей погибших участников СВО. Об этом губернатор Павел Малков рассказал ТКР.

«Члены семей участников СВО озвучили такую проблему, казалось бы небольшую, но очень важную. У нас не действует льгота по транспортному налогу для семей погибших бойцов СВО. То есть для участников действует, а для погибших нет, для вдов, для жен», — сказал Малков.

По словам губернатора, поправки оперативно внесут в региональное законодательство.

Ранее в Рязани приняли закон о льготном транспортном налоге для участников СВО.