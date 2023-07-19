В Рязани приняли закон о льготном транспортном налоге для участников СВО

В Рязани приняли закон о льготном транспортном налоге для участников СВО. Об этом сообщается на сайте Рязанской областной Думы.

В среду, 19 июля, на заседании Рязанской областной Думы приняли закон о распространении льготы по уплате транспортного налога за 2022 и 2023 годы на всех участников специальной военной операции. Раньше льгота действовала только для мобилизованных рязанцев на налоговый период 2021 года и не охватывала контрактников, добровольцев, сотрудников ряда силовых органов.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин пояснил, что с данной инициативой выступила заместитель председателя областного комитета семей воинов Отечества, вдова Героя России Павла Кривова, погибшего в ходе СВО, Анна Иванова.

Отмечается, что предложение поддержал губернатор региона Павел Малков.

Согласно принятому закону все участники специальной военной операции будут полностью освобождены от транспортного налога за текущий и прошлый годы.