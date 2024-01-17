В Рязанской области нашли несуществующее предприятие по производству сыра и сливочного масла

Об этом заявила замглавы регионального управления Россельхознадзора Ольга Степашкина.

В Спасске-Рязанском нашли фантомное предприятие по производству сыра и сливочного масла. Об этом замглавы регионального управления Россельхознадзора Ольга Степашкина сообщила в интервью ГТРК «Ока» .

Предприятие-призрак нашли с помощью системы «Меркурий». Выяснилось, что на площадку завозят молоко, там же оформляются документы.

«Выяснилось, что по адресу этой площадки фактическая деятельность не ведется. Ничего там не было», — сказала Степашкина.