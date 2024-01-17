В Рязанской области мужчина угрожал ножом собутыльнику

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчину осудят за угрозу убийством. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в октябре 2023 года.

По информации следствия, ночью в компании знакомых 20-летний кораблинец распивал алкоголь. В один момент между ним и другим участником встречи случилась ссоры.

Позже мужчина схватил нож и начал угрожать потерпевшему убийством. Пострадавший воспринял ее как реальную.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.