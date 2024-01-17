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В Рязанской области к газовым сетям подключены первые домовладения деревни Багданово

Первые домовладения деревни Багданово Рязанской области подключены к газовым сетям в рамках догазификации. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совфеда России, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сенатор Алексей Наумец, губернатор региона Павел Малков, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В общей сложности в деревне проложили 800 метров внутрипоселковых газопроводов для газификации свыше 20 домов. С жителями деревни заключили 15 договоров на догазификацию, до границ 14 домов сети построены.

Всего в Рязанской области заключили около девяти тысяч подобных договоров, более восьми тысяч из них исполнены, почти пять тысяч домов пользуются сетевым топливом.

«Свыше 90% исполненных договоров с момента старта догазификации в 2021 году — хорошая региональная динамика масштабного социального проекта, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Тепло приходит к жителям Рязанской области в суровую зиму, в домах становится уютнее и комфортнее. Кроме того, продолжается работа по социальной газификации медицинских и образовательных учреждений: все пять заключенных договоров исполнены, а четыре фельдшерско-акушерских пункта — в селах Паники, Боршевое, Екатериновка и Поляки, — уже подключены к газу», — отметил Сергей Густов.