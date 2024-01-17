В Рязани зафиксировали два превышение ПДК сероводорода в воздухе

Мониторинг осуществлялся передвижными экологическими лабораториями

В двух районах Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает Министерство природопользования региона.

Во вторник, 16 января, мониторинг осуществлялся передвижными экологическими лабораториями по адресам:

— пл. Попова, с 10:40 по 14:40 часов;

— ул. Новоселов, д. 60, с 11:20 по 15:20 часов.

За время отбора и анализа проб в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в максимальной концентрации 1,03 ПДКмр.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на едкий запах аммиака в центре города.