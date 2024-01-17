В Рязани скончалась заслуженный учитель России Ирина Коростылева

Умерла заслуженный учитель России, учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» Рязани Ирина Коростылева. Об этом 17 января сообщили в группе «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества».

Отмечается, что Ирина Коростылева была супругой директора центра народного творчества Вячеслава Коростылева.

«Как говорится: „За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина“. Именно Ирина Степановна, не являясь работником центра, вдохновляла и воодушевляла, поддерживала и направляла Вячеслава Васильевича, хранила семейный очаг и создавала домашний уют», — написано в посте.

О причинах смерти не уточняется.