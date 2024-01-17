В Рязани разработают проект схемы теплоснабжения на 2025 год за 8,5 миллиона рублей

Информация опубликована на сайте Госзакупок.

В Рязани объявили тендер на разработку проекта актуализированной схемы теплоснабжения на 2025 год на 8,5 миллиона рублей. Информацию разместили на сайте Госзакупок.

Заказчик — РМПТС. Начальная цена контракта составляет восемь миллионов 520 тысяч рублей.

Подрядчик должен выполнить анализ существующего теплоснабжения в Рязани, оценить надежность теплоснабжения потребителей и необходимые финансовые потребности для реализации нового строительства и реконструкции.

Цель проекта — повышение надежности теплоснабжения Рязани.

Работы выполнят со дня подписания договора до 15 мая 2024 года.