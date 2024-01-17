В Рязани отключили холодную воду на четырех улицах

Воды не будет до 17:00.

В Рязани отключили холодную воду на четырех улицах. Об этом сообщает сайт мэрии.

В среду, 17 января, с 09:35 до 17:00 холодную воду отключили по адресам: