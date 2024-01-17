В Рязани отключили холодную воду на четырех улицах
Воды не будет до 17:00.
В Рязани отключили холодную воду на четырех улицах. Об этом сообщает сайт мэрии.
В среду, 17 января, с 09:35 до 17:00 холодную воду отключили по адресам:
- улица Московский заулок, дома №№ 1-38;
- Московское шоссе, дома № 127, № 129, № 131, № 135, № 137, № 139, № 141;
- улица Элеваторная, дома № 10-а, № 12-а, № 14, № 14-а, № 16 корпус 1, № 16, № 18 корпус 1, № 18 корпус 2, № 18, № 20 корпус 1, № 20, № 22, № 26 корпус 1, № 28 корпус 1, № 4-а, № 6 корпус 1;
- улица Элеваторный заулок, дома №№ 2-15.