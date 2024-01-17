В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем
По данным издания, за 2022 год в стране было выявлено 3,1 тыс. случаев заболевания, за десять месяцев 2023 года — 27,8 тыс.
В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем. Об этом
По данным издания, за 2022 год в стране было выявлено 3,1 тыс. случаев заболевания, за десять месяцев 2023 года — 27,8 тыс.
«Рост заболеваемости коклюшем в России может быть связан с полной отменой в 2023 году профилактических и противоэпидемических мероприятий, введенных ранее для ограничения распространения COVID-1», — рассказали изданию в минздраве.