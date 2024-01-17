В Россельхознадзоре не увидели глобального подорожания рязанских куриных яиц

В 2024 году производство яйца куриного в Рязанской области составляет порядка одного миллиарда 250 тысяч.

Замруководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Ольга Степашкина заявила, что не видит глобального подорожания рязанских яиц. Об этом она сообщила в интервью ГТРК «Ока».

"Не могу сказать, сколько они до этого стоили, но я не вижу какого-то глобального подорожания яиц рязанского производителя за последнее время", — отметила Степашкина.

По ее словам, Рязанская область не входит в число регионов, где пропали яйца.

Степашкина отметила, что в 2024 году производство яйца куриного в Рязанской области составляет порядка одного миллиарда 250 тысяч.

Как отметила замруководителя Россельхознадзора, произведенную в Рязанской области продукцию доставляют в другие регионы. В 2023 году на экспорт отправили 184 тысячи инкубационного куриного яйца.