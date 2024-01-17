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В полиции прокомментировали драку в поезде «Москва-Воронеж» на рязанском вокзале
На станции «Рязань-2» дебоширов, а также трех их приятелей сняли с поезда. Составили на них административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В полиции прокомментировали драку в поезде «Москва-Воронеж» на рязанском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба линейного отдела МВД на транспорте.

Во вторник, 16 января, между двумя пьяными пассажирами в вагоне-ресторане поезда сообщением «Москва-Воронеж» произошла ссора, которая переросла в драку.

Мужчины нанесли друг другу несколько ударов по туловищу и голове. После чего в конфликт вмешались работники поездной бригады.

На станции «Рязань-2» дебоширов, а также их приятелей сняли с поезда. Составили на них административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Напомним, ранее появилась информация, что на рязанском вокзале в поезде «Москва-Воронеж» подрались мужчины в военной форме.