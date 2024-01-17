В Подмосковье школьница ударила ножом девятилетнего брата

В подмосковной Балашихе девочка напала на своего младшего брата с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

14-летняя школьница поссорилась с девятилетним братом, пока родителей не было дома. Она так разозлилась, что вонзила в грудь мальчика нож. После этого девочка испугалась и решила попросить помощи у соседей. Те вызвали скорую помощь.

Медики забрали пострадавшего в больницу, где у него диагностировали ранение грудной клетки.

Сотрудники полиции начали проверку.