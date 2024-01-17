В Песочне на дороге застряла машина скорой помощи с пациентом

На кадрах видно, как большое количество мужчин пытаются вытолкнуть транспортное средство из снежной каши.

В Песочне на дороге застряла машина скорой помощи с пациентом. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

"Около ФОК «Капитан» мужики двух дворов выталкивали «скорую» с больным на борту. Подъезд не чистят совсем. Это уже не первая «скорая», которая здесь застревает. А сколько автомобилей увязло, нет счета", — написал автор поста.

На кадрах видно, как большое количество мужчин пытаются вытолкнуть транспортное средство из снежной каши.