В Минпромторге объяснили снижение цен на яйца и куриное мясо

По информации ведомства, это связано с изменением ценовых предложений от производителей.

В России цены на яйца и куриное мясо начали снижаться после изменений ценовых предложений от производителей. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки», — отметили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары. В некоторых случаях они устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи.