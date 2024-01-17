В Минпромторге объяснили снижение цен на яйца и куриное мясо
По информации ведомства, это связано с изменением ценовых предложений от производителей.
В России цены на яйца и куриное мясо начали снижаться после изменений ценовых предложений от производителей. Об этом сообщили «
«После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки», — отметили в ведомстве.
Там же подчеркнули, что торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары. В некоторых случаях они устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи.