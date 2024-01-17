Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
-6°
Чтв, 18
-1°
Птн, 19
ЦБ USD 88.35 0.7 18/01
ЦБ EUR 96.05 0.45 18/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
8 часов назад
579
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
3 822
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
8 455
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
10 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию прямой военной угрозой
Глава МИД страны Элина Валтонен заявила, что Финляндия не считает Россию прямой военной угрозой, а власти работают над созданием надежных сил сдерживания.

В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию прямой военной угрозой. Об это пишет РЕН ТВ.

Глава МИД страны Элина Валтонен заявила, что Финляндия не считает Россию прямой военной угрозой, а власти работают над созданием надежных сил сдерживания.

«Мы не считаем, что Россия представляет прямую военную угрозу для Финляндии. Но мы должны быть готовы к ней. И мы работаем с нашими союзниками над созданием надежных средств сдерживания», — добавила Валтонен.

Она добавила, что Финляндия полагается на национальную оборону, а теперь еще и стала членом НАТО. Валтонен считает, что Хельсинки не может придерживаться нейтралитета, учитывая протяженность границы с РФ и советское прошлое.