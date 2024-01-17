В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию прямой военной угрозой

Глава МИД страны Элина Валтонен заявила, что Финляндия не считает Россию прямой военной угрозой, а власти работают над созданием надежных сил сдерживания.

В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию прямой военной угрозой. Об это пишет РЕН ТВ.

Глава МИД страны Элина Валтонен заявила, что Финляндия не считает Россию прямой военной угрозой, а власти работают над созданием надежных сил сдерживания.

«Мы не считаем, что Россия представляет прямую военную угрозу для Финляндии. Но мы должны быть готовы к ней. И мы работаем с нашими союзниками над созданием надежных средств сдерживания», — добавила Валтонен.

Она добавила, что Финляндия полагается на национальную оборону, а теперь еще и стала членом НАТО. Валтонен считает, что Хельсинки не может придерживаться нейтралитета, учитывая протяженность границы с РФ и советское прошлое.