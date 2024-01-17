В массовом ДТП в Санкт-Петербурге погиб один человек

В массовом ДТП в Санкт-Петербурге погиб один человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на КАД. По информации издания, в ДТП попали минимум семь машин.

Уточняется, что еще двое пострадали. По словам участника аварии, одна девушка — в тяжелом состоянии. Он также отметил, что сначала отечественная легковушка врезалась в грузовик. После несколько машин остановились для помощи пострадавшим — но тут в них влетел другой грузовой автомобиль.