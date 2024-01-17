В Крыму госпитализировали школьника после того, как на уроке его ударила учительница

В Крыму ученика госпитализировали после урока в школе. Об этом пишет «Газета.RU».

По словам родителей, на уроке математики классный руководитель ударила мальчика. В результате ребенка направили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В момент произошедшего в классе присутствовал завуч. Родители обратились в полицию.

Сообщается, что это не единственный случай подобного отношения к детям со стороны педагога.

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма заявили, что начато служебное расследование.