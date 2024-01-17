В Красноярском крае двое мужчин убили пенсионера из-за денежного долга

В Красноярском крае двое мужчин убили пенсионера из-за денежного долга. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный следком.

«Удалось установить, что к убийству мужчины причастны 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Мужчины задержаны в кратчайшие сроки», — заявили в ведомстве.

По данным СК, один из преступников задолжал потерпевшему около миллиона рублей, чтобы не возвращать долг, он решил применить насилие. Для этого привлек приятеля, пообещав денежное вознаграждение.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.