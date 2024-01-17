В Иркутской области четверо подростков до смерти забили отчима одного из них
В Иркутской области четверо подростков до смерти забили отчима одного из них. Об этом пишет МК-Иркутск со ссылкой на следком. Они задержаны.
По версии следствия, обвиняемые жестоко избили мужчину, который являлся отчимом одного из них, и нанесли ему травмы несовместимые с жизнью.
После совершения убийства молодые люди попытались скрыть преступление и перенесли тело на берег реки Ушаковка. Там они сделали прорубь и сбросили труп в воду.
В настоящий время им предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении их под стражу.