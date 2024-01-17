В Госдуме разработают закон против травли в школах

Предстоит обсудить, требуется ли вводить административное наказание для родителей детей, занимающихся травлей.

В Госдуме разработают законопроект, направленный против травли в школах, сообщила в беседе с РИА Новости первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Предстоит обсудить, требуется ли вводить административное наказание для родителей детей, занимающихся травлей», - отметила депутат.

Она пояснила, что в некоторых случаях оплата штрафа может оказаться синонимом вседозволенности: «заплатил и проблема решена».

Некоторые представители родительского сообщества считают, что штраф не станет мерой, которая сможет изменить ситуацию.