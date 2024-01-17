В Госдуме предложили расширить список преступлений для лишения гражданства

Авторы инициативы призывают внести в список оснований для лишения российского паспорта умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе уничтожение памятников погибшим при защите Отечества и другое.

В Госдуму внесли законопроект, по которому предполагается расширить перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России. Проект опубликовали в электронной базе, пишет РЕН.ТВ.

Авторы инициативы призывают внести в список оснований для лишения российского паспорта умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе уничтожение памятников погибшим при защите Отечества.

Помимо этого, в качестве других причин законодатели называют призывы к экстремизму, уклонение от военной службы, реабилитацию нацизма и несоблюдение закона об иноагентах.