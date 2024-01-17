В Госдуме начали подготовку к смягчению уголовной ответственности за ненасильственные преступления

«Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления», — указано в сообщении Госдумы.

В Госдуме начали подготовку к смягчению уголовной ответственности за ненасильственные преступления. Об этом сообщила « Фонтанка » со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления», — указано в сообщении Госдумы.

Инициативу проработают комитеты Госдумы по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции. Совместно с профильными ведомствами, с Генпрокуратурой и Верховным Судом они должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства, заявил Вячеслав Володин.

«Необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям. Обсудить с деловым, предпринимательским сообществом, учесть их предложения», — цитирует слова Володина пресс-служба Думы.

Спикер нижней палаты также подчеркнул, что «соответствующее поручение дано президентом Владимиром Путиным».