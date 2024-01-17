В городе Кораблино полицейские обнаружили наркопритон
Возбуждено уголовное дело.
В городе Кораблино полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранителям стало известно, что несколько лиц, потребляющих наркотики синтетического происхождения, систематически приходят с этой целью в квартиру к своей знакомой.
В жилище изъяли предметы, используемые для потребления «синтетики».
Трех человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, привлекли к административной ответственности.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.