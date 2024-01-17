В городе Кораблино полицейские обнаружили наркопритон

Возбуждено уголовное дело.

В городе Кораблино полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранителям стало известно, что несколько лиц, потребляющих наркотики синтетического происхождения, систематически приходят с этой целью в квартиру к своей знакомой.

В жилище изъяли предметы, используемые для потребления «синтетики».

Трех человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, привлекли к административной ответственности.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.