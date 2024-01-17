В ДТП в Рязанской области погиб 38-летний мужчина
Авария случилась днем 16 января в Шиловском районе на 108-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».
В ДТП в Рязанской области погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария случилась днем 16 января в Шиловском районе на 108-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». 38-летний водитель автомобиля «Лада Вис» столкнулся с грузовиком Peterbilt, за рулем которого был 41-летний житель Нижегородской области.
В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются