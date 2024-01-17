Умер заслуженный артист России Александр Вонтов

Ему было 73 года.

Скончался заслуженный артист России и заслуженный работник культуры РФ Александр Вонтов. Ему было 73 года. Об этом сообщил Театр имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

В театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Вонтов проработал с 1977 года. Всего он сыграл более 80 ролей.

Помимо этого, артист снимался в кино и сериалах: «Алмазы Сталина», «Зоя», «Все началось в Харбине», «Чапай с нами», «Салют-7» и сериалы «Звезды и лисы» и «Мельник».

Вонтов удостоен знака Министерства культуры России «За достижения в культуре» (1999), а также званий заслуженного работника культуры России (2004) и заслуженного артиста России (2012).