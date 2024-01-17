Умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Ему было 78 лет.

Скончался один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Об этом 17 января сообщил Shot.

Тело 78-летнего Евгения Козорезова с гематомами на лице нашла его сиделка в квартире на Северном бульваре в Москве. Мужчине резко стало плохо, он упал, а после скончался.

Отмечается, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности, однако точную причину предстоит выяснить судмедэкспертам.

Известно, что после аварии на Чернобыльской АЭС Козорезов возглавил мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. Он работал в загрязненных зонах для определения уровня радиации с мая 1986 года, измерял уровни радиации, брал отбор проб для лабораторного анализа на территории Украины, Белоруссии, Брянской и Тульской областей РСФСР.

Награжден орденом СССР «Знак Почета» за проявление гражданской доблести при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.