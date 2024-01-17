Умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Скончался один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Об этом 17 января сообщил Shot.
Тело 78-летнего Евгения Козорезова с гематомами на лице нашла его сиделка в квартире на Северном бульваре в Москве. Мужчине резко стало плохо, он упал, а после скончался.
Отмечается, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности, однако точную причину предстоит выяснить судмедэкспертам.
Известно, что после аварии на Чернобыльской АЭС Козорезов возглавил мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. Он работал в загрязненных зонах для определения уровня радиации с мая 1986 года, измерял уровни радиации, брал отбор проб для лабораторного анализа на территории Украины, Белоруссии, Брянской и Тульской областей РСФСР.
Награжден орденом СССР «Знак Почета» за проявление гражданской доблести при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.