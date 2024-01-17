«Ъ»: турецкие банки отказываются работать с российскими из-за страха санкций

Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими из-за страха введения санкций против них. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей финансового рынка.

Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. По словам одного из представителей, существуют исключения — «например, в отношении дочерних иностранных банков в России».