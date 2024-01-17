Скончался рязанский поэт Владимир Малинкин

Причина смерти — продолжительная болезнь.

В четверг, 11 января, скончался рязанский поэт Владимир Малинкин. Причина смерти — продолжительная болезнь. Об этом пишет «КП-Рязань».

Соболезнования родным и близким выразило рязанское отделение Российского союза профессиональных литераторов.

«Поэт, искренне любивший и воспевавший в своих стихах Родину, умевший сопереживать и чувствовать себя настоящим сыном России», — говорится в некрологе.

Фотография со страницы Валентины Строговой в соцсетях.