Рязанским предпринимателям рассказали о партнерских программах

Министерство экономического развития России с 2023 года активно реализует партнерские программы совместно с крупными технологическими компаниями страны, а также образовательными организациями. В числе партнеров VK, HeadHunter, Ozon, Авито, «Ярмарка Мастеров», платформы Россельхозбанка «Своё Фермерство» и «Свое Родное», SuperJob, Слетать.ру, «Деловая среда», АНО «Россия — страна возможностей».

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что более 25 тыс. предпринимателей в 2023 году поучаствовали в партнерских программах Минэкономразвития России и сэкономили в общей сложности более 100 млн руб.

По ее словам, программы построены таким образом, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми он хочет воспользоваться, а компания-партнер предоставляет дополнительные бонусы. Чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение.

«При этом государственный бюджет не несет расходов со своей стороны, а компания-партнер собственными инвестициями помогает самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса легче выйти на рынок и быстрее получить клиентов на свои товары и услуги», — подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Рязанская область вошла в топ-20 регионов по количеству заявок по партнерской программе с VK по реализации проекта в этой сфере. Основная цель программы ­— помочь бизнесменам по всей стране научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов. Рязанский предприниматель Василий Филимонов принял участие в акции в числе первых, чтобы продвинуть свою службу доставки еды.

«У нас есть потребность в расширении аудитории. Поэтому, узнав об акции, решил, что предложение выгодное, стоит попробовать. Обратился к специалистам и активировал код. Понравилось, что можно вложить средства и они удвоятся. Я пока только начинаю размещение рекламы в соцсети, но пользоваться платформой удобно, появляются новые подписчики», — рассказал он.

Партнерские программы реализуются на базе Центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.