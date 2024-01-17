Рязанский детский сад № 122 перейдет в областную собственность

Здание отдадут детям попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Рязанский детский сад № 122 по улице Дружная № 13Б перейдет в областную собственность. Об этом в среду, 17 января, на комитете по экономическому развитию рассказал начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко.

Как отметил Кириченко, в 2023 году здание детского сада вместе с земельным участком было передано в пользование областному учреждению из-за того, что два здания детсада №№ 122 и 152 не наполнились детьми из поселка Строитель.

«У области есть потребность в здании, где будут заниматься с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Теперь планируется передать здание детсада на улице Дружной № 13Б из муниципальной в областную собственность, чтобы область несла расходы на содержание и на ремонт данного объекта», — отметил Кириченко.

Депутаты поинтересовались, куда переведут детей из детсада № 122 по улице Дружная № 13Б. Кириченко отметил, что в соседнее здание сада № 152 по улице Предзаводская № 13.

Глава рязанской гордумы Татьяна Панфилова добавила, что детский сад № 152 на улице Предзаводская № 13 на данный момент полностью не заполнен, поэтому детей из № 122 переведут туда. А здание на Дружной отдадут детям попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Это будет реабилитационный центр, который будет принимать детей и помогать им развиваться. На данный момент там активно ведутся строительные работы», — подчеркнула Панфилова.