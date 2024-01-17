Рязанцы снова пожаловались на многокилометровую пробку у платного путепровода

Согласно данным сервиса «Яндекс карты», пробка на данном участке составляет 7 баллов и начинается от поворота на улицу Тепличную.

Рязанцы снова пожаловались на многокилометровую пробку у платного путепровода. Пост об этом появился в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Полтора часа простоять в пробке в сторону платного моста, и не для того чт бы через него переехать, невозможно попасть в поселок Карцево. Когда же наконец наш губернатор и администрация города обратит на это внимание», — написал рязанец.

Согласно данным сервиса «Яндекс карты», пробка на данном участке составляет 7 баллов и начинается от поворота на улицу Тепличную.