Рязанцев пригласили на семейный форум в «Олимпийском»

Форум состоится 24 января в 11.00 в ледовом дворце «Олимпийский».

Рязанцев пригласили на семейный форум в «Олимпийском». Об этом сообщает региональный минсоц.

Жителей города пригласили поучаствовать в семейном форуме «Рязанская семейная Губерния», приуроченному к году семьи в регионе.

Форум состоится 24 января в 11.00 в ледовом дворце «Олимпийский».

На нем представят: творческие мастер-классы, познавательные мероприятия, оздоровительные практики, обучение здоровью, танцевальный мастер класс, семейный концерт, детская анимация и многое другое.

Получить подробную информацию можно по телефону (4912) 51-36-71.

Возрастное ограничение 0+.