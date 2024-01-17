Рязанцев пригласили на бесплатную «Беседу с кинологом»

Встреча состоится 27 января в 12:00 в Главном управлении ветеринарии региона.

Рязанцев пригласили на бесплатную «Беседу с кинологом». Соответствующий пост появился в группе «Службы по контролю за безнадзорными животными» «ВКонтакте».

Встреча состоится 27 января в 12:00 в Главном управлении ветеринарии региона в рамках проекта «Защита животного мира».

Задачи семинара — научиться понимать причины поведения животных, знать особенности воспитания и развеять много мифов.

Вести мероприятие будет кинолог и зоопсихолог Дмитрий Тарасов. Обязательна предварительная запись по номеру телефона +7 (903) 640-78-88 .

Возрастное ограничение — 16+