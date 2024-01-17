Рязанцев приглашают на выставку фотографий Алексея Шамандрина «Мужики»

В среду, 17 января, в 16:00, в «Фотодоме» имени Каширина откроется выставка фотографий Алексея Шамандрина «Мужики». В экспозицию вошли более двадцати работ из серии «Баня».

Главными героями работ стали известная в свое время баня на Грибоедова и ее посетители. Алексей туда попал впервые еще дошкольником — вместе с отцом, — в конце 1970-х — 1980 году. Повзрослев, автор вернулся к регулярному посещению за два года до ее закрытия в 2014-м.

«Как снимать в бане — это отдельная тема. Важно найти общий язык с завсегдатаями, которые моют, чистят ее, парятся, ходят в определенные дни и часы, знают друг друга, находят общие темы для разговоров — оставаясь на равных, независимо от чинов. Общественные бани — уходящая натура», — отметил Алексей Шамандрин.

В своих работах автор сохранил самобытность, честность и откровенность национального культурного явления.

Выставка продлится до 10 февраля по адресу Почтовая, 58, 2-й этаж. Вход свободный, 18+.