Рязанцев попросили не парковать автомобили на восьми улицах

Причина — уборка снега.

Рязанцев попросили не парковать автомобили на восьми улицах. Информацию опубликовала горадминистрация.

В ночь на четверг, 18 января, на улицах Молодцова, Дзержинского, Гагарина, Халтурина, Грибоедова, Полетаева, Старообрядческом проезде и Голенчинском шоссе будут убирать снег.

Из-за будущих работ дирекция благоустройства призвала автомобилистов не парковать машины на этих улицах, чтобы не создавать помехи для спецтехники.

«Комбинированные дорожные машины в составе колонн выйдут на подметание и обработку дорог общего пользования во всех районах города», — отметили в мэрии.