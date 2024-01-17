Роспатент запустил бесплатный сервис для проверки товарных знаков

Роспатент запустил новый бесплатный сервис. На нем любой желающий круглосуточно сможет проверить на уникальность товарный знак. Сделать это можно здесь .

Пользователям платформы доступны сведения о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках, знаках обслуживания, общеизвестных и международных товарных знаках.

Искать информацию можно не только по тексту, но и по изображениям, звучанию или словесному обозначению. Система проанализирует данные при помощи искусственного интеллекта и покажет все схожие товарные знаки.

Напомним, что предприниматели могут получить содействие в регистрации товарного знака в центре «Мой бизнес». Помощь представителям бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.