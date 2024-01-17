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Роспатент запустил бесплатный сервис для проверки товарных знаков

Роспатент запустил новый бесплатный сервис. На нем любой желающий круглосуточно сможет проверить на уникальность товарный знак. Сделать это можно здесь.

Пользователям платформы доступны сведения о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках, знаках обслуживания, общеизвестных и международных товарных знаках.

Искать информацию можно не только по тексту, но и по изображениям, звучанию или словесному обозначению. Система проанализирует данные при помощи искусственного интеллекта и покажет все схожие товарные знаки.

Напомним, что предприниматели могут получить содействие в регистрации товарного знака в центре «Мой бизнес». Помощь представителям бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.