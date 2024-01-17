Путин рассказал об инфляции в России в 2023 году

Президент поделился показателями за год на совещании с членами правительства.

В 2023 году инфляция в России составила 7,4%. Об этом заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин, пишет РИА Новости .

«Есть и вызовы. Инфляция 7,4%. И очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению и этой задачи», — сказал президент России.

Говоря об увеличении ВВП, Путин отметил, что показатель основан прежде всего на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе, «и это очень важно».

Президент подчеркнул, что хорошие показатели продемонстрировали промпроизводство, строительство, сельское хозяйство, туризм.