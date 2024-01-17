Путин поручил подготовить предложения по защите прав проживающих за рубежом россиян

До 1 июля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по защите прав проживающих за рубежом соотечественников. Об этом пишет «Российская газета».

Также Путин распорядился подготовить дополнительные меры по репатриации россиян в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств.

Выполнить наказы Путина правительство должно до 1 июля 2024 года. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и глава СПЧ Валерий Фадеев.