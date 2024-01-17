Путин порекомендовал использовать искусственный интеллект при расследовании преступлений

Такие рекомендации он дал Верховному суду и силовым ведомствам.

Путин порекомендовал использовать искусственный интеллект при расследовании преступлений. Такие рекомендации он дал Верховному суду и силовым ведомствам. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию», — говорится в поручении.

Его должны исполнить до 1 июля.